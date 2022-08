Monte Bianco, cauzione da 15 mila euro per le scalate: «Copriranno costo soccorsi e spese di sepoltura»

Raymond Chapuy, sindaco di Saint-Gervais, comune francese su cui si trova l'itinerario di salita del Monte Bianco, ha stabilito con un'ordinanza con la quale si specifica che chi vorrà scalare la vetta dovrà versare una cauzione da 15 mila euro, di cui 10 mila euro pari «al costo medio dei soccorsi» e 5 mila euro per «le spese di sepoltura della vittima». Ciò a causa del fatto che decine di «pseudo alpinisti» ignorano la raccomandazione di non scalare il Monte lungo la via normale francese dal rifugio del Gouter a causa delle importanti cadute di pietre legate alla siccità. «È inaccettabile - scrive il primo cittadino - che sia il contribuente francese a pagare questi costi».

Base jumper muore sul Monte Bianco, ritrovato a 2600 metri d'altezza