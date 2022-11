Monopoli, ragazzina suicida a 13 anni: era stata esclusa dal gruppo Whatsapp con gli amici. Si indaga per «istigazione al suicidio»

Aperta un'indagine per istigazione al suicidio dopo la morte della 13enne di Monopoli (Bari) che si è tolta la vita domenica scorsa mentre era sola in casa. Al momento le indagini sono in corso ma nessun nome è iscritto alla lista degli indagati. Secondo gli inquirenti il tragico gesto potrebbe essere maturato per dinamiche tra coetanei.

Suicida a 13 anni, trovata morta in bagno dalla madre: l'ombra del bullismo sul gesto della ragazzina

Le indagini: era stata esclusa dal gruppo Whatsapp

Il cellulare della vittima, sequestrato, sarà analizzato. Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani locali e come confermato all'Ansa da fonti inquirenti, dalle prime indagini della Procura di Bari è emerso che la ragazzina nei giorni precedenti al suicidio e anche domenica sarebbe stata esclusa da alcuni gruppi WhatsApp in cui chattavano i suoi amici. Al momento sembrerebbe che il suicidio sia maturato nell'ambito di dinamiche tra coetanei.

