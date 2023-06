Padre investe e uccide la figlia sul vialetto di casa dopo un litigio: choc a Monopoli

Prima la lite, poi - secondo gli inquirenti - l'investimento. Non sarebbe stato un incidente ma un omicidio, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, quanto successo ieri sera a Monopoli. Un 86enne del luogo, Vincenzo Formica, dopo un litigio violento, avrebbe volontariamente investito la figlia, Mariangela, 54 anni. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio in seguito al sopralluogo dei Carabinieri di Bari ed è al momento presso la casa circondariale di Bari.

Arezzo, uccide moglie e suocera davanti ai figli, il più grande chiama la polizia: «Correte, mio padre è un assassino»

Contrada Tavarello è una delle contrade più piccole di Monopoli e la villa dove è avvenuta la tragedia è posta su una salita e molto isolata rispetto al resto delle abitazioni.