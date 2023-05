Investita a pochi metri dall'ospedale ma non ci sono ambulanze: donna di 63 anni muore a Monopoli. La denuncia dei parenti

Investita da un'auto mentre passeggia il cane, ma mancano le ambulanze e i soccorsi tardano. Una donna di 63 anni muore a pochi metri dall'ospedale di Monopoli. È accaduto ieri sera proprio a Monopoli, nel Comune in provincia di Bari, dove una donna di 63 anni, di origini tedesche ma ormai monopolitana d’adozione, è morta dopo essere stata investita da una Fiat 500 in via Sant'Anna.

A spasso col cane prima della tragedia

La donna era uscita di casa per una passeggiata col suo cane quando, per cause tutte da chiarire, è stata travolta dall’auto condotta da un 20enne che si è subito fermato a prestare soccorso. È partita la telefonata al 118 ma al San Giacomo, in quel momento, non c‘erano ambulanze a disposizione.

Alcuni di questi hanno raggiunto a piedi il luogo dell'incidente ma da protocollo dovevano comunque attendere l'arrivo dell’ambulanza che ci ha messo 15 minuti per tornare da un altro codice rosso. La donna, che pare respirasse ancora quando è stata portata in ospedale, è poi deceduta. I parenti pare siano intenzionati a presentare denuncia per capire se la congiunta potesse essere salvata.