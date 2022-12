Malore sul monopattino, morto a 16 anni. «Si è accasciato a terra all'improvviso»

Un malore improvviso a soli 16 anni, mentre era a bordo del suo monopattino: si accascia a terra e muore. Tragedia oggi intorno alle 12 a Castromediano, frazione di Cavallino, a pochi passi da Lecce. Un ragazzino si è sentito male mentre viaggiava a bordo del mezzo elettrico, poi si è accasciato sul suolo senza più riprendersi.

Alla base della tragedia forse la conseguenze della caduta sull’asfalto e l'impatto con il marciapiede su cui potrebbe aver battuto la testa.

Una fitta al petto poi la morte improvvisa

La tragedia intorno alle 12 nei pressi della chiesa Mater Ecclesia, in via De Nicola, a Castromediano. Il 16enne viaggiava a bordo di un monopattino, quando all'improvviso si sarebbe fermato a causa di una fitta al petto. Alcuni testimoni raccontano di averlo visto accasciarsi a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi: i sanitari del 118 hanno trasportato il ragazzino in codice rosso verso il pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce. Purtroppo però non c'era più nulla da fare: nonostante i tentrativi di rianimazione il 16enne è morto in ospedale. Sul posto la polizia locale di Cavallino per i rilievi.