Torino, prima multa a un monopattino elettrico: la stangata supera i mille euro

Oltre mille euro di multa. Non una corsa in macchina, non un rosso bruciato in moto. La stangata è arrivata al conducente di un monopattino elettrico perchè non disponeva di assicurazione del mezzo, patente di circolazione e targa del veicolo. È successo a Torino, in via Principe Oddone, dove la volante di pattuglia ha deciso di fermare un 25enne alla guida di uno dei mezzi che più si stanno diffondendo in tutte le città italiane.

Violazione degli articoli 97 e 193 del codice della strada senza possibilità di dire «Io non lo sapevo». Lo scorso 21 ottobre infatti la municipalità del capoluogo piemontese aveva emanato una circolare che spiegava a chi sceglie il mezzo più green del momento come comportarsi per non incorrere in sanzioni. Tra le regole da rispettare: targa, patente e assicurazione. Questo perchè i monopattini elettrici, siccome possono raggiungere e superare i 6 chilometri orari, vengono equiparati a qualsiasi altro ciclomotore ai fini della responsabilità civile. «Senza considerare il fatto», dice Emiliano Bezzon, il comandante della polizia municipale di Torino, «che sarebbe obbligatorio pure il casco. Ma su questo tralasciamo per ora».

