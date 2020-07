Incidente col monopattino elettrico, non rispetta la precedenza e viene travolta da un autocarro: grave 31enne

Grave incidente a Milano. All'incrocio tra via Braga e via Edolo, una donna, a alla guida di un monopattino elettrico è stata travolta da un autocarro ed è ora in gravi condizioni all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo.

LEGGI ANCHE Travolti da un furgone tre ragazzi sulla bici elettrica ad Andria: tutti morti. «Viaggiavano a luci spente al centro della strada»

Secondo una prima ricostruzione, la donna non avrebbe rispetto una precedenza e si è scontrata contro l'altro mezzo finendo poi investita. Sul posto gli agenti della polizia locale di Milano. Si tratta del primo incidente grave che vede coinvolto un monopattino nel capoluogo lombardo di cui si ha notizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA