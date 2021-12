Monica Prendin, morta carbonizzata insegnante di musica nell'incendio di una palazzina ad Alessandria

Tragedia ad Alessandria, in Piemonte, in una palazzina di via Arnaldo da Brescia. Una donna, Monica Prendin, è morta carbonizzata mentre un uomo è rimasto ustionato tentando di rientrare nei locali interessati dalle fiamme per salvare la vittima, un'insegnante di musica. A dare l'allarme è stata una giovane allieva della scuola di musica Tambuvoice, al secondo piano del palazzo da dove sarebbero partite le fiamme. L'incendio, scoppiato questa mattina, è ora sotto controllo. Ingenti i danni all'edificio. Sul posto con i vigili del fuoco anche le forze dell'ordine e il 118.

La vittima - riporta Alessandria News - si chiama Monica Prendin ed è una violinista e presidente della "Tamburvoice music studio & school". L'uomo ustionato, invece, è stato portato all'ospedale "Santi Antonio e Biagio".