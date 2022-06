Mondiale Supermoto, a Tramatza Thomas Chareyre vince il GP della Sardegna

Il terzo round del Campionato Mondiale FIM Supermoto 2022 si è appena concluso sul Circuito Sardinia WS98, a Tramatza di Oristano, che si trova sulla costa occidentale della meravigliosa isola della Sardegna. In condizioni climatiche calde, ieri si sono svolte le prove libere e cronometrate, Superpole e RaceOne, come da programma. Dopo alcuni confronti molto serrati è stato il pilota della Ktm MTR Lukas Hollbacher a vincere la prima finale del weekend, la RaceOne.

Oggi, con le due rimanenti manche, FastRace e Superfinal, è stato finalmente assegnato il Gran Premio della Sardegna 2022 che ha visto protagonista assoluto il francese Thomas Chareyre (SMX Asd – TM) vincitore di entrambe le gare di oggi che vanno a sommarsi al terzo posto ottenuto ieri dopo aver perso il comando della corsa a causa di un errore.

Nella Fastrace sono stati i tre moschettieri della specialità, Chareyre, Hollbacher e Schmidt, ad animare le gare dandosi battaglia nel tracciato misto oristanese, con il francese che ha avuto la meglio sul campione del mondo in carica Schmidt e sull’austriaco Hollbacher, vincitore della prima manche di oggi, la Race One. Sfiora il podio e torna protagonista azzurro il vicentino Elia Sammartin (L30 Racing / TM Factory) finendo nel weekend tre volte quarto.

Chareyre non ha sbagliato nemmeno l’appuntamento clou della Superfinal dove si è ripercorso il solito leit motiv del weekend con i magnifici tre che hanno staccato il resto del gruppo. Stavolta però è stato Hollbacher a concludere secondo con Schmidt che ha rischiato di essere buttato giù dal podio dall’italiano Sammartin, ancora una volta quarto. Il premio per il miglior rookie è andato al francese Axel Marie Luce, precedendo nell’assoluta il connazionale Steve Bonnal (TC4R1 Racing Team - TM) e il belga Romain Kaivers (SMX ASD – TM).



Classifiche S1GP della Sardegna

S1GP Race One - Top Ten: 1. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) 18 laps in 20:58.215; 2. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM) +01.229; 3. CHAREYRE Thomas (FRA, TM) +01.435; 4. SAMMARTIN Elia (ITA, TM) +17.256; 5. SITNIANSKY Milan (CZE, Honda) +20.051; 6. BONNAL Steve (FRA, TM) +32.213; 7. KAIVERS Romain (BEL, TM) +36.256; 8. COUSIN Nicolas (FRA, Honda) +36.439; 9. MARIE LUCE Axel (FRA, TM) +46.333; 10. AMODEO Mickael (FRA, TM) +48.940



S1GP FastRace - Top Ten: CHAREYRE Thomas (FRA, TM) 14 laps in 16:12.544; 2. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM) +04.288; 3. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) +12.054; 4. SAMMARTIN Elia (ITA, TM) +17.917; 5. COUSIN Nicolas (FRA, Honda) +24.708; 6. BONNAL Steve (FRA, TM) +28.880; 7. MARIE LUCE Axel (FRA, TM) +30.362; 8. AMODEO Mickael (FRA, TM) +31.252; 9. KAIVERS Romain (BEL, TM) +31.389; 10. SITNIANSKY Milan (CZE, Honda) +33.137.



S1GP SuperFinal - Top Ten: 1. CHAREYRE Thomas (FRA, TM) 18 laps in 20:44.775; 2. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) +07.805; 3. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM) +20.170; 4. SAMMARTIN Elia (ITA, TM) +24.360; 5. MARIE LUCE Axel (FRA, TM) +38.395; 6. SITNIANSKY Milan (CZE, Honda) +41.421; 7. KAIVERS Romain (BEL, TM) +42.248; 8. BONNAL Steve (FRA, TM) +44.252; 9. CATHERINE Youry (FRA, Honda) +49.779; 10. BUSCHBERGER Andreas (AUT, KTM) +50.710.



S1GP Classification - Top Ten: 1. CHAREYRE Thomas (FRA, TM) Pts. 76,000 (1+20+25+30); 2. HOLLBACHER Lukas (AUT, KTM) Pts. 70,000 (0+25+20+25); 3. SCHMIDT Marc Reiner (GER, TM) Pts. 65,000 (0+22+22+21); 4. SAMMARTIN Elia (ITA, TM) Pts. 54,000 (0+18+18+18); 5. BONNAL Steve (FRA, TM) Pts. 43,000 (0+15+15+13); 6. MARIE LUCE Axel (FRA, TM) Pts. 42,000 (-1+12+14+16); 7. SITNIANSKY Milan (CZE, Honda) Pts. 42,000 (-1+16+11+15); 8. KAIVERS Romain (BEL, TM) Pts. 40,000 (-1+14+12+14); 9. AMODEO Mickael (FRA, TM) Pts. 33,000 (-1+11+13+9); 10. COUSIN Nicolas (FRA, Honda) Pts. 29,000 (0+13+16+0).



S1GP World Championship - Top Ten: 1 SCHMIDT Marc Reiner GER 196; 2. CHAREYRE Thomas FRA 194; 3. HOLLBACHER Lukas AUT 191; 4. SAMMARTIN Elia ITA 144; 5. SITNIANSKY Milan CZE 116; 6. MARIE LUCE Axel FRA 113; 7. AMODEO Mickael FRA 91; 8. CATHERINE Youry FRA 88; 9. KAIVERS Romain BEL 87; 10. BONNAL Steve FRA 86.



S1GP Classification Rookie - Top Ten: 1. MARIE LUCE Axel (FRA, TM) Pts. 72,000 (-1+20+22+30); 2. BONNAL Steve (FRA, TM) Pts. 71,000 (-1+25+25+21); 3. KAIVERS Romain (BEL, TM) Pts. 67,000 (-1+22+20+25); 4. CATHERINE Youry (FRA, Honda) Pts. 49,000 (-1+16+15+18); 5. SZALAI Tim (FRA, Husqvarna) Pts. 47,000 (-1+14+18+15); 6. FIORENTINO Romeo (BEL, Honda) Pts. 45,000 (-1+18+14+13); 7. BUSCHBERGER Andreas (AUT, KTM) Pts. 44,000 (-1+15+13+16); 8. BARTSCHI Yannick (SUI, Yamaha) Pts. 43,000 (-1+13+16+14); 9. PERNAT Gabin (FRA, TM) Pts. 36,000 (-1+12+12+12); 10. GUSTAFSON Hampus (SWE, GasGas) Pts. 33,000 (-1+11+11+11).