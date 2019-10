Abusi su una ragazzina di 13 anni in biblioteca, arrestato 50enne per violenza sessuale

Molesta una ragazzina di 13 anni all'interno di una biblioteca comunale di Assago (Milano). Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri per. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando la ragazzina e una sua coetanea si sono alzate dal loro posto di studio per chiedere un'informazione al banco della struttura. Approfittando dell'assenza momentanea del dipendente, il 50enne si è avvicinato alle due minori e ha molestato ripetutamente una di loro. Le ragazze sono scappate all'esterno e quella aggredita ha avvertito la madre dell'amica, che a sua volta ha informato i carabinieri e il personale della biblioteca. I militari della compagnia di Corsico sono arrivati in pochi minuti, hanno trovato l'uomo ancora seduto al suo posto che guardava sul proprio computer un film porno utilizzando la rete wi-fi della biblioteca. L'arrestato ha precedenti specifici, nel 2005 è stato condannato per violenza sessuale. Gli investigatori, diretti dal tenente Armando Laviola, sono a lavoro per accertare se ci siano stati altri episodi simili.