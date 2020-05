​Incendio a Bologna: la moglie di Vasco Rossi tra le persone evacuate

La moglie di Vasco Rossi tra le persone evacuate per un incendio a Bologna. Per mettere in sicurezza lo stabile che affaccia in centro a Bologna su Via Ugo Bassi e su Piazza Malpighi, dove questa mattina poco prima delle 11 è scoppiato un incendio, i Vigili del Fuoco e la polizia hanno fatto uscire una ventina di persone. A quanto si apprende, avrebbe lasciato l'edificio anche Laura Schmidt, moglie del cantante Vasco Rossi, che ha alcune proprietà nel palazzo.

L'incendio, da una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato per cause accidentali, forse per un corto circuito, e avrebbe danneggiato parti interne di un ufficio. A chiamare il 115 sono stati alcuni passanti che hanno visto il fumo uscire dalle finestre.

