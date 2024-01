Moglie uccide marito a coltellate: l'omicidio all'alba a Martinengo. Caryl Menghetti era stata ieri dallo psichiatra

Omicidio questa mattina a Martinengo, in provincia di Bergamo. Una donna di 46 anni, Caryl Menghetti, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso a coltellate il marito, il 56enne Diego Rota. Il delitto è avvenuto questa mattina all'alba nel comune della Bassa bergamasca, in via Cascina Lombarda. Sul posto i carabinieri. La donna è stata portata in caserma. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stata sequestrata.

Uomo ucciso a coltellate, arrestata la moglie: ieri era stata dallo psichiatra

La 46enne era stata sottoposta ieri mattina a una visita psichiatrica.

Al termine della visita Caryl Menghetti era stata dimessa con una terapia farmacologica. Già nel 2020 era stata ricoverata nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale. Secondo la prima ricostruzione, nel rapporto della coppia non c'erano particolari criticità. La donna, tuttavia, nell'ultimo periodo aveva vissuto dei problemi lavorativi e personali, che avevano inciso in modo rilevante sul suo stato emotivo.