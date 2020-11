Suonava la serenata per la moglie, l'alpino piange la scomparsa della compagna

Il video della serenata sotto alla finestra dell'ospedale Castelsangiovanni aveva fatto il giro del mondo. Purtroppo, però, Carla Sacchi non ce l'ha fatta. La moglie di Stefano Bozzini, alpino 81enne, è venuta a mancare. La serenata del marito fuori dall'ospedale, a causa delle norme anti Covid che impediscono le visite, aveva commosso tante persone. La donna era tornata a casa da qualche giorno. «In quella serenata tutti abbiamo riconosciuto l'Amore, nella semplicità e nell'immediatezza del suo linguaggio universale», scrive su Facebook la sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri.

«Oggi, la malattia ha spezzato il loro abbraccio e vorrei rivolgere a entrambi, nella commozione dell'intera comunità piacentina, un pensiero speciale. Dicendo grazie, al signor Stefano, per quel gesto di tenerezza che ci ha ricordato cosa significhi, davvero, volersi bene. Fare di tutto perché l'altra persona non si senta sola, trovando il modo di superare qualsiasi barriera. Non avere paura di mostrarsi vulnerabili, di manifestare ciò che si prova. Saper toccare il cuore di coloro che amiamo, sino all'ultimo istante», aggiunge.

