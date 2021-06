Modena, ragazzo di 15 anni si tuffa in piscina e muore: «Un colpo alla testa o un malore»

Adam Douzad è morto. Il ragazzo di 15 anni di Bastiglia, provincia di Modena, non ce l'ha fatta. I medici dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove era stato ricoverato non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il giovane era stato soccorso dopo che aveva avuto un malore a seguito di un tuffo in una piscina a San Pietro in Elda, San Prospero (nel Modenese). Resta ancora da capire se si è sentito male perché ha battuto la testa oppure per una congestione.

APPROFONDIMENTI PISA Pisa, ragazzo di 16 anni muore investito da un'auto mentre... IL RICORDO Morto Michele Merlo STATI UNITI New York, bimbo di 10 anni muore in una sparatoria MIND THE GAP Giovanna Petrocca, questore di Cosenza: «La polizia oggi?... ROMA Foto

Saman, la chat con il fidanzato: «Uccidermi è la loro soluzione». Lo zio: «Lavoro fatto bene»

Il ricovero - Ieri le sue condizioni apparivano disperate e intorno alle 23 è deceduto. Sempre nella giornata di ieri i carabinieri sono stati nell'impianto della piscina, dove sono rimasti per più di un'ora, e si sono intrattenuti con i titolari. Stando a quanto risulta, il 15enne sabato si era recato alla piscina in bicicletta, insieme a un gruppo di amici. A soccorrerlo, una volta dato l'allarme, erano stati i bagnini presenti sul posto.

Muore in casa a Terracina ragazzo di 18 anni, disposta l'autopsia

Il padre - «Mio figlio era tornato a casa da scuola – ha raccontato il padre del ragazzo di 15 anni –, abbiamo mangiato tutti insieme in famiglia poi ha usato il computer e poco prima delle 15 è partito per la piscina.... Poi ci hanno chiamato e detto di quello che purtroppo era accaduto». Stando ad alcune testimonianze, soprattutto di chi si è accorto di quello che era accaduto, il ragazzino potrebbe essere svenuto ed è rimasto sul fondale della vasca per qualche minuto, prima di essereriportato in superficie dal responsabile dell’impianto all’interno del “Casanova” di San Pietro in Elda.