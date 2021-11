Modena, uomo uccide la madre e poi si presenta in questura per confessare l'omicidio

Ha ucciso la madre e poi ha confessato l'omicidio. È successo a Modena, dove un uomo, di cui ancora non si conosce l'età, ha ucciso la madre prima di presentarsi in questura per confessare il delitto.

Il fatto è avvenuto in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli, non distante dal centro storico.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118 che aprendo la porta dell'abitazione hanno rinvenuto il cadavere della donna. Sul luogo del delitto è intervenuta anche la polizia di Stato, con la squadra mobile, che sta conducendo le indagini.