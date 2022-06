Modena, madre e figlia di 22 anni uccise in casa a colpi di arma da fuoco: fermato il marito

Madre e figlia di 47 e 22 anni sono trovate senza vita in casa uccise con colpi di arma da fuoco. È quanto scoperto questa mattina nel territorio del comune di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, in una zona di aperta campagna.

A sparare alle due donne sarebbe stato un uomo, padre della giovane di 22 anni e marito dell'altra, 47enne. Questa la ricostruzione su cui stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo di Modena, insieme ai colleghi della Tenenza di Castelfranco. Sarebbe stato lo stesso uomo a chiamare i soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio.

L'uomo accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco moglie e figlia si trova nella caserma dei carabinieri di Castelfranco Emilia (Modena). Nei suoi confronti sarà adottato un provvedimento cautelare. Il duplice omicidio è stato commesso in via Cassola di sotto, tra le frazioni di Manzolino e Cavazzona, in una zona di campagna.