Miriana Trevisan su Instagram: «Mia nonna aggredita e derubata in casa, ha 100 anni»

Miriana Trevisan si sfoga per la nonna derubata in un lungo post su Instagram. Come spesso accade negli ultimi tempi dei malviventi con l’inganno sono entrati a casa della nonna, 100 anni, e hanno messo a soqquadro la casa. Un episodio spiacevole per fortuna senza conseguenza gravi. Qualcuno ha citofonato e lei si è affacciata al balcone, trovando una signora elegante: “Si è presentata come una fisioterapista che abitava nel condominio – ha raccontato a “Nuovo” - chiedendole la cortesia di farla entrare. Lei le ha aperto il portone. Questa persona ha raggiunto il suo appartamento e l'ha convinta ad aprirle anche la porta di casa. Poi, continuando a parlarle, l'ha presa per le spalle - per fortuna senza farle male - spingendola lentamente all'Interno dell'appartamento. Intanto sono entrati due uomini".

A 100 anni preleva la pensione alle Poste: seguito, scippato e trascinato a terra



La rapina, poche cose sottratte in casa

La nonna si è accorta dopo dell’accaduto: “Rimasta sola, nonna ha chiamato al telefono mio padre, per avvisarlo che "qualcuno" aveva messo la sua camera da letto sottosopra, che c'erano i cassetti aperti e le sue carte messe in disordine. A quanto pare, non le avrebbero sottratto nulla. I miei sono subito accorsi e hanno sporto denuncia”.Lei naturalmente è arrabbiata: “Non vi fa tenerezza una persona così, completamente indifesa? Cosa volete rubare, i suoi ricordi o quelli di un anziano come lei? E’ vergognoso ideare un piano del genere, contro persone innocenti. Ma non avete anche voi parenti anziani? Non conoscete l’amore?”.

Roma, presa banda Pink Panthers”: tentarono di sequestrare un imprenditore

Ultimo aggiornamento: 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA