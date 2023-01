Minori e media: diritti, rischi ed opportunità. Cioffi (Cnu): il parental control per il web è una grande novità

“Minori e media: diritti, rischi ed opportunità" è il tema del convegno a grandi firme organizzato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, organismo presieduto da Sandra Cioffi, in seno all'Agcom. Ed è un tema caldissimo: da qualche giorno proprio l'autorità ha proposto una vera e propria rivoluzione del telecomando, qui si entra nel tema del parental control sulla rete e su quanto le famiglie riescano a intercettare risorse e problematiche dell'uso della rete da parte dei minori, specie in età molto giovane e sempre più precoce.

"Il parental control per internet è una grande novità", dice la Cioffi introducendo il tema del pomeriggio di studi. "L'agenda delle istituzioni deve mettere i minori al centro. E comunque serve un forte coordinamento internazionale: i fenomeni deteriori, pensiamo alla pedopornografia, sono transnazionali. Solo il 30% dei genitori conosce il parental control, per intenderci". L'obiettivo di Cnu e Agcom è quello di costruire una vera e propria educazione civica digitale.

Ecco il programma del convegno alla Camera dei Deputati:

Ore 15.00 Introduzione al convegno: Sandra Cioffi, Presidente Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) e Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM

Ore 15.30 Saluti istituzionali Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del Made in Italy; Eugenia Roccella, Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità; Maria Domenica Castellone, Vice Presidente del Senato; Maria Teresa Bellucci, Vice Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria; Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione Camera dei Deputati; Daniela Sbrollini, Vice Presidente Commissione Affari sociali del Senato; Sandra Zampa, Senatrice Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea Consiglio d'Europa; Simonetta Matone, membro Commissione Giustizia e Commissione Affari Sociali Camera Deputati; Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali; Carla Garlatti, Garante nazionale Infanzia; Ivano Gabrielli, Direttore Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

Ore 16.30 Diritti, rischi ed opportunità Introduce: Antonio Affinita, Coordinatore gruppo minori CNU Intervengono: Laura Aria, Commissaria Agcom Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom; Linda Laura Sabbadini, Direttrice dipartimento metodi e nuove tecnologie, ISTAT; Elena Ferrara, prima firmataria legge L. 71/2017 contro il cyberbullismo; Maddalena Cialdella, psicologa, esperta CNU. Modera: Chiara del Gaudio, giornalista.