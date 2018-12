Minacciato e rapinato in casa l'ex suocero di Salvini

MILANO Hanno minacciato con dei coltelli la colf che stava rientrando dalla passeggiata con il cane per farsi aprire la porta ed entrare in casa. Tre uomini hanno così sorpreso Lino Ieluzzi, ex suocero di Matteo Salvini, e si sono fatti consegnare oggetti preziosi, sopratutto orologi, per un valore ingente. Stando alle informazioni che trapelano il bottino dovrebbe superare il milione di euro.

LE MINACCE

Ieluzzi è un noto commerciante milanese, titolare del negozio di abbigliamento maschile Al Bazar in zona Conciliazione. Ed è anche il padre di Fabrizia, prima moglie di Matteo Salvini, da cui ha avuto il suo primogenito. I rapinatori, tre uomini incappucciati, con la minaccia di usare le armi, hanno bloccato l’imprenditore e la collaboratrice domestica, poi hanno rovistato ovunque a caccia di denaro e preziosi. Ieluzzi e la governante sono stati minacciati, ma non aggrediti, e tenuti in ostaggio per un’ora abbondante. I banditi alla fine sono fuggiti, dicendo loro di non seguirli, con gioielli, contanti e alcuni orologi, che il commerciante colleziona. Ieluzzi è un un personaggio noto a Milano, icona di stile negli anni ‘70, titolare di uno storico negozio di abbigliamento e anche commerciante di orologi di alto livello. Ad agosto, una banda di georgiani (poi arrestati) ha invece depredato la casa dei genitori di Salvini in zona Lorenteggio.

