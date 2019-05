Forza Nuova contro Mimmo Lucano: impediremo la lezione del sindaco a Roma

«Siamo pronti a bloccare la conferenza del sindaco indagato con un comizio di Roberto Fiore in piazzale Aldo Moro diremo no a Lucano, no alla sostituzione etnica, no al business dell'accoglienza. Non possiamo tollerare che questo nemico dell'Italia salga in cattedra». È questa la posizione di Forza Nuova in vista dell'incontro che il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, avrà lunedì all' università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell'esperienza di Riace, del «cammino di rinascita di un paese abbandonato».

Lucano è stato invitato ad un seminario organizzato dal Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni. Il due volte sindaco del comune Reggino, sospeso dopo l'avvio dell'inchiesta Xenia condotta dalla Procura di Locri sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace, e ora candidato come consigliere comunale alle amministrative del 26 maggio, è stato invitato a confrontarsi con gli studenti sul tema "Convivenze. Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere".

