Mimmo Lucano alla Sapienza, il Questore vieta la manifestazione di Forza Nuova

Alla base della decisione ci sarebbero motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il questore di Roma ha vietato la manifestazione annunciata per lunedì da Forza Nuova all'università La Sapienza in concomitanza con l'intervento dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

Lucano evoca la parola dittatura. Vivremmo in una dittatura se si potesse davvero impedire a qualcuno di esprimere il proprio pensiero. Sarebbe la fine della democrazia«. Lo dice Mimmo Lucano a proposito della presa di posizione di Forza Nuova in relazione all'incontro cui il sindaco sospeso di Riace é stato invitato a partecipare lunedì prossimo all'università La Sapienza. Secondo Lucano, »il racconto dell'esperienza di accoglienza fatta a Riace servirà a ribadire che non bisogna chiudere la porta a nessuno e che non si possono giudicare e trattare le persone in base al colore della loro pelle o interrogandosi sui motivi per cui arrivano da noi da Paesi così lontani. In ogni caso la loro presenza rappresenta un fatto positivo. Ciò che conta é il senso di umanità ed il bene collettivo«.

