Il Meglio di MillenniuM, tra auto d'epoca, pin-up e vespe da collezione

Edizione numero 34 per "Il Meglio di MillenniuM", la più grande mostra scambio del Centro Sud dedicata a auto e moto d'epoca. Tra appassionati e semplici visitatori, complice anche il bel tempo all'Ippodromo di Capannelle sono stati tanti i curiosi che hanno scelto di osservare da vicino eleganti vetture storiche, stand di ricambi e oggetti vintage, accessori nuovi per auto e moto, ma anche merchandising di brand storici del settore, altrimenti difficilmente acquistabili.

«È diventata la mostra scambio più grande d'Italia» dichara Gianfausto De Rossi, organizzatore della manifestazione «e la più importante del Centro Sud. Chi è alla ricerca di ricambi per completare la sua vettura storica qui può trovare pezzi irreperibili nei normali negozi, ma anche riproduzioni su misura e tutto l'occorrente per mantenere in buono stato materiali delicati come quelli vintage».



Tra i tanti c'è anche lo stand Triumph TR Roman Club che espone automobili ormai fuori produzione, ma utilizzabili su strada. «Proprio perché le teniamo in perfetto stato» dichiara Enzo Russo, segretario tesoriere di Triumph TR Roman Club «e le curiamo come fossero delle creature, possono essere guidate su strada. C'è persino chi ci ha viaggiato fino in Inghilterrra. Certo, magari non si rispettano i tempi di percorrenza, ma si arriva a destinazione!».

Tra sabato 13 e domenica 14 si è svolto anche "II Grand Prix Vintage Vespa", concorso di eleganza per Vespa tenuto in una mostra scambio sotto l'egida del Vespa Club Italia e del Registro storico Vespa. A loro si sono affiancate le Miss Pin Up Ww2 che hanno partecipato a tutta la manifestazione animando spazi e stand della fiera.



