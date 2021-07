Milena Sutter, morto il killer Lorenzo Bozano: colpito da un malore in mare all'Elba

Giovedì 1 Luglio 2021, 12:50

Lorenzo Bozano, il “biondino della spider rossa” condannato all'ergastolo per il sequestro e l'omicidio di Milena Sutter è morto d'infarto ieri pomeriggio su una spiaggia dell'isola d'Elba (Toscana) mentre faceva il bagno. Il rapimento della 13enne figlia di un ricco industriale avvenne il 6 maggio del 1971, a Genova, all'uscita della Scuola Svizzera, in centro città. La notizia è riportata da vari quotidiani. Bozano, 76 anni, è morto ieri pomeriggio al largo della spiaggia di Bagnaia dove scontava la pena: aveva ottenuto la semilibertà nel 2019.

Morte Milena Sutter, la storia

Il caso scosse l'Italia. Bozano finì subito nel mirino degli investigatori per alcune testimonianze oculari. Lui disse di essere stato davanti alla scuola ma negò il rapimento. venne arrestato quando gli investigatori trovarono il corpo a Priaruggia. Assolto in appello, il verdetto fu ribaltato in appello dove venne condannato all'ergastolo, pena confermata dalla cassazione nel 1976. Recentemente, in un colloquio con Il Secolo XIX, aveva detto: «Non voglio fare dichiarazioni anche per rispetto del dolore della famiglia Sutter. Se si chiede umanità per se stessi, bisogna offrirla anche agli altri. Erano i primi del maggio scorso, a 50 anni dal rapimento di Milena Sutter.