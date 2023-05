Milano, «violentata nel bagno della discoteca da uno sconosciuto»: donna di 31 anni sotto choc

«Violentata in discoteca» a Milano. Una donna di 31 anni, soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata alla clinica Mangiagalli, ha raccontato di essere stata violentata la notte scorsa da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in viale Padova, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici.

La vittima, una impiegata che vive nel Milanese, ha raccontato ai carabinieri la vicenda, senza però riuscire a descrivere il suo aggressore in quanto è sotto choc.

Secondo la prima ricostruzione, e in attesa degli esiti degli esami a cui la ragazza è stata sottoposta dai medici del servizio anti violenza della clinica Mangiagalli, la trentunenne italiana che vive in provincia, ieri sera, come lei stessa ha raccontato, ha trascorso la serata al Q Club, locale che offre musica techno e house, con alcuni amici. Ad un certo punto si allontana dal gruppo per andare in bagno e lì, prosegue la testimonianza raccolta dai carabinieri, è stata raggiunta da un uomo che l'ha aggredita e violentata. Poco dopo gli amici della 31enne hanno chiamato il 118 per i soccorsi e i militari dell'Arma. La giovane, frastornata, è stata portata al Svs. Traumatizzata per quanto le è accaduto, non è riuscita a dare alcuna descrizione del suo aggressore né a indicare se era italiano o aveva un accento straniero e nemmeno a sporgere, al momento, formale denuncia. Ora sono in corso accertamenti: si stanno ascoltando i testimoni e sono stati recuperati i video delle telecamere di sorveglianza.