Milano, sequestra la fidanzata e la violenta per 5 ore: la donna salvata da sua sorella

La Polizia di Stato ha arrestato venerdì sera a Sesto San Giovanni (MI) un cittadino italiano di 37 anni per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni venerdì pomeriggio sono intervenuti presso l'abitazione dell'uomo su richiesta della sorella della vittima. La donna, infatti, che non riusciva a contattare la sorella, intuito che potesse esserci qualcosa di anomalo e pericoloso nel non essere contattabile, si è recata presso la casa del compagno della sorella e ha chiamato la Polizia quando il 37enne, visibilmente alterato, le ha impedito di vedere la congiunta.

Cosa è successo

I poliziotti, dopo lungo convincimento, sono entrati nell'appartamento dove, a dire dell'uomo, la donna non doveva essere disturbata perchè stava dormendo nella stanza da letto.