Milano, danni e disagi per il maltempo: il vento stacca parte del tetto della stazione Centrale. Caduti diversi alberi

Il forte vento che si è abbattuto oggi su Milano sta provocando danni e disagi in tutta la città. I vigili del fuoco dalle prime ore della mattina del 7 febbraio, stanno intervenendo sulla rimozione di alberi caduti, antenne di condomini che si sono staccate, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole finite in strada. Saltata anche una parte del tetto della stazione Centrale. Sono già più di cento gli interventi di soccorso effettuati questa mattina per il maltempo.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto MONDO Video METEO Neve e gelo travolgono gli Usa RIETI Terminillo, attivi gli spazzaneve sulla 4 Bis e sulla Turistica.... ECONOMIA Delta prevede cancellazioni di voli legate al maltempo in...

Da paura a Milano albero caduto pic.twitter.com/pImda7VuFS — Cinzia (@CinziaAvella1) February 7, 2022

Milano, danni per il maltempo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per la zona di Milano. Sospesa a causa del vento l'attività del centro tamponi drive through di Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il sindaco di Monza ha disposto la chiusura totale del parco e dei due cimiteri cittadini fino al perdurare delle avverse condizioni atmosferiche. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto.

Maltempo Sicilia diretta: voli dirottati a Trapani e Palermo, crolla un ponte. Frane a Messina e 16 famiglie evacuate