Incidente sull'A8, auto si schianta contro camion militare: soldato sbalzato fuori, è grave

Un militare dell'Esercito Italiano si trova ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A8 Milano-Varese, quasi nel capoluogo lombardo, tra la Barriera e lo svincolo per la Fiera, in in direzione centro città. L'uomo, che ha 33 anni, stava viaggiando su una camionetta militare in servizio quando il mezzo è stato tamponato da una vettura guidata da una giovane.

Roma, incidente a Corso Francia: con lo scooter contromano centra un'auto, morto 37enne

Nel violento scontro il soldato è stato sbalzato fuori, riportando gravi lesioni. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vdf e la Polstrada che si occupa della ricostruzione della dinamica dei fatti.

A8 Milano-Varese fine traffico bloccato causa incidente tra Barriera Di Milano Nord (Km 6,1) e A8 Svincolo Fiera Milano (Km 2,8) in direzione Milano dalle 01:02 del 13 ottobre 2020 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) October 12, 2020

Ultimo aggiornamento: 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA