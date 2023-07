Milano, uccide l'ex fidanzata Sofia Castelli a coltellate e si costituisce: la ragazza aveva 20 anni

Dramma a Milano. Nella notte ha accoltellato a morte la ex fidanzata e all'alba si è presentato al comando della Polizia locale a confessare l'omicidio. È successo questa notte a Cologno Monzese. Il ragazzo, di 23 anni, in questo momento - fanno sapere i carabinieri - si trova in stato di fermo nella caserma di Cologno Monzese. La ex ragazza, ventenne, sarebbe stata uccisa con più fendenti alla gola.

L'omicidio risalirebbe alla scorsa notte ed è avvenuto nell'appartamento della vittima, dopo una serata che i due ragazzi avevano trascorso insieme, in compagnia anche di un'amica della ventenne. L'assassino si chiama Zakaria Atqaoui, la vittima Sofia Castelli.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente.

È in corso l'interrogatorio di Zakaria Atqaoui, il 23enne che ha confessato di aver ucciso la notte scorsa la ex fidanzata di 20 anni, Sofia Castelli.