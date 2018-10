Milano, schianto all'alba tra tir e auto, i mezzi in fiamme: 2 morti carbonizzati

Due persone morte carbonizzate: è il bilancio di un incidente stradale fra un mezzo pesante e due auto avvenuto, alla fine della scorsa notte, a Seggiano frazione di Pioltello nel Milanese. In base a una prima ricostruzione del 118, verso le 5.40 i tre veicoli si sono scontrati per cause non ancora accertate, in via Grandi, andando a fuoco. Il conducente del Tir è rimasto illeso, mentre sono morti il guidatore di una macchina e una seconda persona trovata sotto il mezzo pesante che presumibilmente era alla guida dell'altra auto. Sul posto sono giunte ambulanze e automediche. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto © RIPRODUZIONE RISERVATA