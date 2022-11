Milano, accoltellati per una bici elettrica: gravissimi due ragazzi di 21 e 25 anni

Sono stati vittime di una rapina i due giovani accoltellati nella notte in piazza Carbonari a Milano. Il fatto di sangue è avvenuto prima delle tre, quando due uomini li hanno avvicinati e aggrediti per rubare loro la bici elettrica, che poi la polizia ha trovato abbandonata poco distante. Le vittime sono un 21enne pakistano, che è stato trasportato al Policlinico con una ferita all'addome, e un ragazzo afghano di 25 anni portato al Niguarda con una profonda ferita alla coscia destra. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

L'accaduto è stato riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Non sono ancora chiare le dinamiche specifiche che hanno portato al farimento, e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine il 21enne di origini pakistane è stato colpito più volte all'addome con un'arma da taglio, l'altro invece ha riportato alcune ferite lacero-contuse alla coscia. Entrambi sono stati accompagnati nei pronto soccorso in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

