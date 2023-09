Milano, ragazzo di 23 anni aggredito e pestato in strada: è in coma farmacologico

Un ragazzo italiano di 23 anni è in coma farmacologico al Policlinico di Milano, dopo un violento pestaggio avvenuto in viale Gorizia, zona Darsena. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4 della mattina, quando un passante ha notato il giovane a terra incosciente. Dopo un primo massaggio cardiaco praticato dagli agenti della volante, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Milano, 23enne in coma dopo un pestaggio: identificato l'aggressore

Identificato il presunto aggressore, un ragazzo tunisino di 28 anni che è stato sentito dalla Polizia e ha riferito di avere visto la vittima importunare una donna - non ancora identificata - e per questo sarebbe intervenuto scagliandosi sul 23enne.