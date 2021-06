Meteo Milano, oggi nubifragio e strade allagate: auto bloccate dalla pioggia e traffico in tilt

Pioggia violentissima, strade allagate, alberi sradicati. È lo scenario della Milano di oggi, quando intorno all'ora di pranzo un violentissimo nubifragio si è abbattuto improvvisamente sulla città e sull'hinterland. Al momento non si segnalano feriti o danni gravi, ma solo numerossisime chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Il maltempo è destinato a durare ancora qualche ora e già nei giorni scorsi l'allerta meteo era stata diramata. Ora le autorità definiscono la situazione "in evoluzione".

Nubifragio in atto a #Milano.

Diverse situazioni simili in Italia. #Temporali anche nelle prossime ore. Situazione in #direttameteo e previsioni prossime ore:

➡️⛈️https://t.co/CP5M6PpDzr 📹 Andrea Pallavicini pic.twitter.com/1ISKQgdxEJ — 3B Meteo (@3BMeteo) June 7, 2021

Le immagini e i video delle strade allagate, con auto e scooter bloccati dall'acqua che ha raggiunto quasi l'altezza degli sportelli in alcune strade, hanno fatto subito il giro dei social. Le principali difficoltà si registrano soprattutto nella zona nord della città. In zona Fiera una quindicina di centimetri d'acqua, che non riescono a essere smaltiti dai tombini perché scesi in pochi minuti, hanno creato rallentamenti al traffico. Al momento si segnalano problemi a ponteggi, qualche cantina allagata e tegole pericolanti.