Milano, dai no Green pass a pro-life: due cortei e un presidio nello stesso arco di ore

Sabato 9 Ottobre 2021, 17:43

Anche a Milano è una giornata movimentata. Per ora però, a differenza di Roma, non si sono verificati scontri né disordini salvo qualche problema per il traffico. Sono due i cortei e uno il presidio che si stanno svolgendo più o meno nello stesso arco di ore nella città: l'ormai tradizionale manifestazione del sabato contro il Green pass a cui si sono aggiunte una per l'abolizione della legge sull'aborto e una a favore del popolo curdo.

Quest'ultima è iniziata verso le 15.30: circa 250 curdi si sono mossi da piazza San Babila verso piazza Scala, facendo un giro largo, per sensibilizzare le persone all'attuale situazione del Kurdistan. Alle 16.30 circa 150 persone hanno preso parte a un presidio in piazza Cadorna contro l'interruzione volontaria della gravidanza e a favore dell'abolizione della legge 194. Al momento, infine, si stanno radunando centinaia di cittadini anti-Green pass in piazza Fontana, ormai tradizionale punto di ritrovo per partire in corteo.

Piazza del Popolo manifestazione No Green Pass (foto Caprioli/Ag.Toiati)