Milano, muore investito dal treno mentre cammina nella galleria della metro

Milano, un uomo dall'apparente età di 50 anni è stato travolto e ucciso dal treno mentre stava camminando nella galleria della metropolitana. La tragedia è avvenuta questa sera, intorno alle 20.30, sui binari della linea gialla. L'uomo è stato investito da un treno dell'Atm in galleria all'altezza della stazione Brenta, a una quindicina di metri dalla banchina. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno già recuperato il corpo, e i soccorritori del 118, che hanno soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo.

Circolazione sospesa

La circolazione della linea 3 è sospesa tra Porta Romana e Rogoredo. L'Atm informa di aver già predisposto bus sostitutivi per le fermate interessate. Non ci sono particolari criticità per i passeggeri, vista l'ora e l'imminente coprifuoco.

Ultimo aggiornamento: 22:24

