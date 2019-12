Metro Milano, brusca frenata di un treno della linea rossa: 20 feriti, tre in ospedale

Panico sulla linea rossa della metro di Milano. Un nuova brusca frenata del treno, all'altezza della fermata di San Babila, si è verificata alle 18.16, come riferisce l'Areu. Ci sono almeno 20 feriti in maniera più o meno grave, di cui tre ricoverati in ospedale.

Emergenza #metro a #Milano. Anche oggi incidente con 20 contusi, ormai sono centinaia le persone ferite e contuse a causa delle anomale frenate della metropolitana. Cosa aspetta il sindaco Sala ad aprire indagine conoscitiva affidata al Politecnico? — Mariastella Gelmini (@msgelmini) December 6, 2019

