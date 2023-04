Milano, lavapiatti accoltella due colleghi in un ristorante del centro: gli avevano chiesto di lavare una pentola

Due persone accoltellate in un ristorante del centro, a Milano, a causa di una lite tra colleghi scoppiata ieri sera nelle cucine del ristorante "Acqua Pazza", in via San Michele del Carso. Tutto per una pentola da lavare. Autore dell'aggressione un lavapiatti di 26 anni, originario del Bangladesh: è stato arrestato dalla polizia, dopo essere stato bloccato da altri dipendenti del locale.

Non si conoscono i dettagli della vicenda, ma secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti sarebbe stata proprio una semplice richiesta di aiuto, per ripulire quel recipiente, a scatenare la follia del 26enne.

Tragedia sfiorata

Il giovane ha prima colpito alla gola un altro lavapiatti del locale, un 51enne di origine cinese, per fortuna solo di striscio. Poi, i fendenti hanno raggiunto anche un cuoco di 50 anni. I due feriti, trasportati all'ospedale Fatebenefratelli, non sono in pericolo di vita: il lavapiatti 51enne ha riportato una prognosi di 20 giorni circa, mentre lo chef dovrebbe restare in osservazione solo per cinque giorni, dopo le cure mediche ricevute.

Una volta ammanettato il 26enne, con l'accusa di lesioni personali aggravate, gli agenti hanno sequestrato due grossi coltelli da cucina, le armi utilizzate dall'aggressore.