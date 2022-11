Milano, due incendi all'istituto Galilei: evacuati gli studenti

Due incendi, scoppiati al terzo piano e al piano sotterraneo, hanno causato l'evacuazione degli studenti e degli insegnanti dell'istituto Galileo Galilei in via Paravia 31, a Milano. Sul posto ci sono quattro mezzi del vigili del fuoco. Al momento i soccorritori del 118 segnalano una studentessa 18enne in codice «giallo» perché si è procurata una distorsione mentre stava fuggendo. Gli altri ragazzi sono in salvo e stanno tutti bene.

