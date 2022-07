Milano, incidente a Cassano d'Adda: morto un ragazzo e feriti altri due. Leonardo Caielli aveva 16 anni

Morto un sedicenne in provincia di Milano e altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte a Cassano D'Adda. Secondo le prime informazioni i tre giovani sarebbero stati travolti da una vettura, che poi si è fermata a prestare soccorso. C'è un quarto giovane che è rimasto illeso. È accaduto in via Treviglio intorno alle 23.30 quando i tre sono stati investiti in circostanze ancora non note. Leonardo Caielli, il sedicenne, ha riportato gravissime lesioni, è morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118 intervenuti sul posto. Gli altri due, un 17enne e una 16enne, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Il conducente, un 59enne, è stato sentito dai carabinieri di Pioltello, che stanno compiendo gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.

Leonardo abitava a Trezzano Rosa, paese non lontano dal luogo dell'incidente, che si trova proprio al confine tra le province di Milano e Bergamo, tra Cassano d'Adda, Treviglio e Fara Gera d'Adda. Il giovane era appena uscito da un locale situato sull'ex statale Padana superiore, il Jamaica Pub, con tre amici, quando una vettura li ha travolti. Niente da fare per Leonardo, che aveva appena terminato la terza liceo in una scuola superiore della zona. Ferite due amiche, di 16 e 17 anni. Illeso il quarto amico.