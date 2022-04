Milano, infermiera vede un incidente e si ferma ad aiutare: travolta da un'auto

Vedendo un incidente, si è fermata a prestare soccorso ed è stata travolta da un'auto: un'infermiera di 41 anni dell'Humanitas ora è in gravi condizioni, portata in codice rosso dal 118 all'ospedale di Niguarda.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza sull'A51 tra Lambrate e Gobba, in direzione Nord. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, una moto guidata da un 26enne - portato anche lui in codice rosso al san Gerardo di Monza con un trauma alle gambe - avrebbe urtato un'auto guidata da un 31enne, accompagnato in codice verde al san Raffaele. L'infermiera si sarebbe fermata a prestare soccorso e sarebbe stata travolta da un'auto guidata da una donna di 65 anni, portata al San Raffaele con un trauma toracico.

