Incendio all'ultimo piano di un palazzo: traffico in tilt nel centro di Milano

Va a fuoco l'ultimo piano di un palazzo e l'incendio manda in tilt il traffico nel centro di Milano. Le fiamme sarebbero scaturite con tutta probabilità dal malfunzionamento di un climatizzatore posto sul tetto di un edificio in Largo Donegani e il fumo ha causato la chiusura temporanea della centralissima via Turati a Milano per consentire l'intervento di numerosi mezzi dei vigili del Fuoco. L'incendio è stato domato in breve tempo, ma la via rimane chiusa. Non vi sono stati feriti.



Ultimo aggiornamento: 13:23

