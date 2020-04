Femminicidio a Milano, uccide la compagna con un colpo di fucile e chiama i Carabinieri

Femminicidio nel milanese. Un colpo di fucile a pompa alla testa: così un quarantasettenne ha ucciso la compagna a Albignano, un paesino alle porte di Trucazzano, vicino Milano. Poi nella notte, intorno alle due si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Cassano d'Adda per confessare quanto aveva fatto «per gelosia». Il cadavere della donna, anche lei di 47 anni, era riverso sul letto, il fucile a pompa calibro 12 era sul posto. La relazione fra i due andava avanti da nove anni. Al momento l'uomo si trova in caserma per l'interrogatorio da parte del pm di turno.

