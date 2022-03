Milano, dorme e mangia gratis in 35 diversi hotel: arrestato un uomo di 50 anni

Anna Delvey in versione italiana. L'ha fatta franca 35 volte in 35 diversi hotel della Liguria dove ha dormito e mangiato gratis. Senza mai pagare. I carabinieri del nucleo investigativo di Genova lo hanno pizzicato dopo lunghi appostamenti tra la Liguria e la Lombardia. Lo hanno arrestato ieri a Milano: è un uomo di 50 anni ricercato da oltre tre anni poiché raggiunto da un provvedimento di cumulo pene emesso dall'ufficio esecuzione penali di Genova dovendo scontare oltre 5 anni di carcere per condanne inerenti i reati di truffa, sostituzione di persona e rapina commessi a Torino, Savona e Genova. L'uomo era famoso per aver aver mangiato e dormito gratis in una trentina di alberghi di Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova.

L'escamotage

In circa sette mesi, ha frodato 35 alberghi per un totale di 110 notti consecutive. L'uomo, che scriveva mail fingendosi un dirigente d'azienda, concordava il soggiorno di 10 -15 giorni con pagamento al termine della permanenza, ma due o tre giorni prima del check-out usciva al mattino e non tornava più. Si spostava generalmente in treno e anche qui ha collezionato decine di multe non pagate quando non riusciva a viaggiare gratis. Nel 2015, a Genova, insieme a una donna ha somministrato una bevanda contenente un narcotico a un amico durante la sua festa di compleanno per rubargli il portafoglio contenente una discreta somma di denaro.

Nel periodo di permanenza a Genova, avvalendosi di una fotocopia di una carta d'identità con i dati di un'altra persona ma con la sua foto ha truffato alcuni centri religiosi che lo ospitavano e gli davano da mangiare. Le indagini condotte dai militari della Terza Sezione del Nucleo Investigativo hanno consentito di accertare che l'uomo si era spostato da Genova a Milano ove aveva trovato ospitalità in un centro religioso dopo aver dormito in alloggi temporanei. Al momento del controllo e del fermo, avvenuto in zona Fiera ha detto subito di essere ricercato, non ha opposto resistenza e, dopo le formalità di rito, ha seguito i carabinieri nel carcere di Bollate.