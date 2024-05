Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:22 - Ultimo aggiornamento: 06:25

Oltre al denaro, anche un’automobile. Una Smart che l’imprenditore digitale Luca Tomassini avrebbe pagato tramite la sua società all’ex dirigente di Fondazione Milano-Cortina, Massimiliano Zuco, in cambio di appalti. E in chat scriveva che era per le «cortesie» fatte «ultimamente». La guardia di finanza di Milano ha perquisito ieri la sede dell’ente che si occupa dell’organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta che, oltre a Tomassini e a Zuco, vede indagato anche l’ex amministratore delegato Vincenzo Novari.

LE CHAT

«Entro domani sera cerchiamo di avere un importo da trasferire a Zuco», è una delle mail contenute negli atti del fascicolo su presunte irregolarità e corruzione nell’assegnazione dei servizi di digitalizzazione per Olimpiadi e le Paralimpiadi. L’inchiesta trae origine dalle indagini su una ipotizzata maxi truffa sui servizi di telefonia e si riferisce agli anni 2020-2021. In base alla ricostruzione della Procura, per «favorire l’affidamento delle gare relative al cosiddetto ecosistema digitale» alla Vetrya, Novari e Zuco avrebbero ricevuto «somme di denaro e altre utilità», come l’automobile Smart guidata dall’ex dirigente e pagata «direttamente da Tomassini tramite Vetrya fin dal novembre 2019». Un ringraziamento per le sue «cortesie fatte ultimamente», come si legge nei messaggi whatsapp acquisiti. Il decreto di perquisizione ricostruisce ciò che è emerso dai primi accertamenti e che ora sarà approfondito con l’analisi del materiale raccolto, a cominciare dalle movimentazioni finanziarie degli indagati. Al momento infatti nel provvedimento dei pm viene indicato che Novari e Zuco avrebbero ricevuto da Tomassini «somme di denaro e altre utilità» o comunque ne avrebbe accettato «la promessa».

Non vengono però riportate cifre a favore di Novari, tuttavia si indaga sui flussi finanziari e anche sull’ipotesi di retrocessioni di denaro da parte dell’impresa che ha vinto tre affidamenti e ha incassato quasi 1,9 milioni di euro. Tra le «utilità» che sarebbero state elargite anche da Quibyt, società creata sempre da Tomassini e subentrata nel novembre a Vetrya finita in liquidazione, oltre ai soldi ci sarebbero posti di lavoro. Da un lato, è riportato nel decreto, l’assunzione in Fondazione di «personale dipendente che appare come parte di una cerchia di soggetti conosciuti da Novari», nominato nel 2019 e amministratore delegato fino al 2022, «nell’ambito di suoi precedenti incarichi dirigenziali» tra cui H3G, Bizboost, Softyou e Nhc. Dall’altro, l’intervento di Tomassini su Novari per «consentire» la nomina nel «comitato organizzatore» di Zuco come «direttore tecnico dei servizi digitali», con un «compenso complessivo» di oltre 857 mila euro tra il 2020 e il 2022 e «con assegnazione» dell’auto acquistata dalla società umbra. Più presunti contributi extra che la società avrebbe cercato di reperire, come si evince dal testo di una mail inviata all’interno di Vitrya: ulteriori contributi economici poiché l’ex dirigente «era sempre attivo in interlocuzioni» con l’imprenditore che lo avrebbe piazzato «in palese violazione degli elementari criteri di trasparenza e imparzialità nell’aggiudicazione di gare pubbliche», scrivono i pm.

IL LOGO

A testimonianza di un «contesto di opacità» ci sarebbero anche gli «interessi di carattere personale» di Zuco, «non altrimenti giustificabili nell’esercizio delle sue funzioni all’interno di Fondazione». Avrebbe infatti insistito «con Tomassini affinché uno dei due loghi di Milano-Cortina 2026, oggetto di un televoto pubblico gestito - a livello tecnologico - sempre da Vetrya, avesse la meglio sull’altro». In violazione, sostiene l’accusa, «dell’idea stessa di una giuria popolare alla quale era deputata, in via esclusiva, la scelta». Intenzione dei pm è svolgere verifiche sulle «procedure adottate per la scelta dei fornitori e degli sponsor tecnologici, nonché per l’assunzione di dipendenti della Fondazione». Tra questi anche Deloitte (non indagata), subentrata lo scorso mese come sponsor tecnico per contribuire a migliorare e proteggere l’ecosistema digitale del Cio «a supporto del Movimento Olimpico». I Giochi invernali si avvicinano e fonti del ministero delle Infrastrutture rassicurano: «Le attività investigative delle ultime ore non influenzeranno l’andamento dei lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina. Anche perché riguardano la Fondazione che non ha ruoli operativi sulla realizzazione delle opere, che è invece compito della società Simico».

