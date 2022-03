Milano, la baby gang "Z4" che terrorizzava i passanti: 14 rapine e aggressioni. Tra i banditi anche 12enni

Banditi a 12 anni. Una presunta banda di ragazzini che imperversava nella zona Sud-Est di Milano con intimidazioni, aggressioni e rapine a passanti, è stata individuata dai carabinieri che hanno arrestato 8 minorenni eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni. I giovanissimi indiziati, tutti tra i 12 e i 17 anni, a vario titolo e in concorso tra loro, dovranno rispondere delle ipotesi di rapina, tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso per almeno 14 casi.

Secondo le indagini i ragazzi arrestati farebbero parte di una baby gang di quartiere, denominata 'Z4', operante prevalentemente nei quartieri «Corvetto» e «Calvairate», e avrebbero commesso «in più circostanze, violente aggressioni e 14 rapine (anche tentate) in danno di passanti che avvicinavano con banali pretesti all'interno di parchi, sui mezzi di trasporto pubblico, nei pressi delle fermate o nei principali luoghi di aggregazione giovanile, sottraendo loro smartphone e altri oggetti di valore».