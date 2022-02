Milano, due operai precipitano nel vano di un'ascensore: un morto e un ferito grave

Grave incidente sul lavoro a Milano, al civico 2 di viale Monza, nei pressi di piazzale Loreto. Poco prima delle 14 due operaisono precipitati all'interno del vano ascensore mentre installavano la cabina. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i due lavoratori sono caduti da un'altezza di circa 20 metri mentre montando un ascensore. L'operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il collega di 26 è stato trasferito all'ospedale

Niguarda. Sul posto è stata inviata anche la polizia che sta ricostruendo la dinamica.

Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso: uno dei due è stato trasportato al Niguarda, mentre l'altro è deceduto. Secondo le prime ricostruzioni potrebbero essere precipitati insieme all' ascensore nel quale stavano effettuando dei lavori. Sul luogo, oltre ai mezzi dell'Areu, è intervenuta la polizia per verificare la dinamica dell'incidente.