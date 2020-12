Milano, accoltella la compagna e scappa con il figlio di 18 mesi: arrestato. La donna è gravissima

Tragedia questa mattina a Vaprio D'Adda, nel Milanese, dove un uomo ha accoltellato la convivente ed è fuggito con un bimbo di 18 mesi, per essere poi rintracciato dai carabinieri e arrestato. È accaduto intorno alle 8 in una palazzina in via Baraggia, quando l'uomo, di 29 anni, durante una lite con la compagna, di 24 anni, l'ha colpita alla gola con un coltello da cucina. Poi si è allontanato con il piccolo. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale di Melzo ( Milano), dove si trova ricoverata in condizioni molto gravi. L'uomo è stato rintracciato e arrestato. Il bimbo sta bene.

