Milano, tredici persone in metro senza mascherina: multa da 400 euro

Controlli nella metropolitana di Milano. Ieri sera la polizia ha effettuato un servizio di ordine pubblico alla stazione Garibaldi della linea 2. Tredici persone sono state trovate in giro per la metro senza indossare la mascherina, ancora obbligatoria per viaggiare sui mezzi pubblici secondo le disposizioni del Governo per contenere la diffusione del coronavirus. E subito è scattata la multa: dovranno pagare 400 euro, che scendono a 280 se la pagheranno entro cinque giorni.

