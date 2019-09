Migranti, Zingaretti: «Ocean Viking entri senza se e senza ma»

Nicola Zingaretti si pronuncia sul caso della Ocean Viking, la nave «Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma», ha spiegato a DiMartedì su La7 sull'ultimo caso di migranti soccorsi da una Ong la cui imbarcazione - la Ocean Viking - chiede di approdare a un porto italiano.

La Ocean Viking ha tratto in salvo 34 migranti, tra cui una donna incinta e un bambino di un anno, che si trovavano a bordo della barca a vela Josefa. Negli scorsi giorni aveva già salvato 50 migranti. Il natante si trova in difficoltà di navigazione per via del peggioramento delle condizioni climatiche.

