Migranti, Alan Kurdi verso Malta. Ma La Valletta nega l'ingresso

Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta.

La decisione di allontanarsi dall'Italia è stata presa nella tarda serata di sabato, perché come spiega la stessa Ong, in un tweet «non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo. Resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia. La gente non è una merce di scambio». La Sea Eye fa poi sapere che la Alan Kurdi raggiungerà Malta oggi pomeriggio.

Intanto il veliero Alex è stato sequestrato e e il capitano Tommaso Stella indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. «La notizia dell'intero equipaggio indagato risulta invece priva di fondamento», spiega Mediterranea. Alcuni migranti sono stati portati alla Guardia Medica, gli altri all'hotspot. «La Finanza sta effettuando sequestro penale preventivo della nave dei centri sociali. Bene», ha commantato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.



Il sindaco di Lampedusa ha però lanciato l'allarme sull'hotspot «al collasso. Ci sono oltre duecento persone. Cento persone in più del previsto. Il Viminale ci aiuti», ha detto all'Adnkronos Salvatore Martello che ha seguito gli ultimi sviluppi della vicenda della barca Alex. «La capienza è di 97 persone - dice - pure i poliziotti hanno dovuto lasciare gli alloggi per fare spazio».

