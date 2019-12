Migranti, rivolta al Cpr di Torino: materassi incendiati e lancio d'oggetti, feriti due finanzieri

Una rivolta è scoppiata all'interno del Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di corso Brunelleschi a Torino. Nei disordini di lunedì scorso provocati dai migranti ospiti della struttura - ma l'episodio si è appreso solo oggi - due finanzieri sono rimasti lievemente feriti. Le tensioni sono iniziate nell'area bianca, dove quattro persone hanno provato a fuggire in occasione dell'uscita dal centro degli addetti alle pulizie, e sono continuate nell'area rossa, dove i trattenuti nella struttura hanno preso diversi arnesi di un'impresa impegnata in lavori e li hanno lanciati contro le forze dell'ordine. Il giorno prima, domenica 15 dicembre, alcuni ospiti dell'area rossa del complesso avevano incendiato materassi, divelto porte e inferiate, distrutto televisori. Alcuni ospiti erano anche saliti sul tetto dei container.

